"Senza notizie dai nostri cari": il grido degli iraniani di Rimini e l'odissea dei riminesi fermi negli Emirati

Mobilitazione in piazza Cavour e fiato sospeso per gli studenti a Dubai

La notizia dell’uccisione dell’ayatollah Ali Khamenei nel raid congiunto USA‑Israele ha scatenato reazioni immediate anche in Romagna. A Rimini, soprattutto in piazza Cavour, giovani iraniani sono scesi in strada tra entusiasmo e ansia: «È un primo cambiamento, ma la democrazia non arriva in un giorno», racconta uno studente riminese, preoccupato anche per le comunicazioni quasi interrotte con la famiglia in Iran.

Molti parlano di sentimenti contrastanti: felicità per la fine di un regime considerato «sanguinario», ma anche timore per l’instabilità del Paese e per l’assenza di notizie dai propri cari, complice il blocco quasi totale di internet in Iran.

Romagnoli bloccati a Dubai: voli cancellati e incertezza crescente

Il conflitto ha avuto ripercussioni dirette anche sulla Riviera. Manager e lavoratori romagnoli presenti negli Emirati raccontano una città sotto pressione, tra droni abbattuti e spazio aereo chiuso. «Non c’è panico, ma domina l’incertezza», spiega il riccionese Lucio Raffaelli.

Situazione più delicata per la ricercatrice corianese Elena Magnani, rimasta bloccata in Belgio mentre marito e figlia sono ad Abu Dhabi «tra i sorvoli dei droni e le difese antimissile».

Studenti riminesi fermi negli Emirati: rientro rinviato

Bloccato anche un gruppo di studenti delle superiori di Rimini impegnati nel progetto internazionale L’Ambasciatore del Futuro. Il volo da Abu Dhabi è stato annullato e i ragazzi sono ora ospitati in una struttura sicura a Dubai, in contatto costante con le famiglie. La Farnesina monitora la situazione, ma lo sblocco dello spazio aereo potrebbe richiedere giorni.