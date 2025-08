Sequestrati beni per 36,5 milioni a imprenditrice reggiana: tra i beni una villa a Misano Adriatico

La 69enne, già condannata per reati economico-finanziari, avrebbe usato prestanome per ottenere finanziamenti bancari destinati a spese personali

La Guardia di Finanza di Bologna ha sequestrato beni per 36,5 milioni di euro a una 69enne imprenditrice di Reggio Emilia, originaria del Modenese, ritenuta socialmente pericolosa. Secondo l’accusa, la donna avrebbe creato un reticolo di società intestate a prestanome ma gestite da lei e dai figli, per ottenere finanziamenti bancari – anche con garanzia statale – poi usati per spese personali.

Tra i beni sequestrati: una villa con piscina a Misano Adriatico, 38 immobili in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, 5 auto di lusso (Porsche, Audi, Range Rover), 94 conti bancari, 12 partecipazioni societarie, 147mila euro in contanti, gioielli e 19 orologi di pregio. Il sequestro, disposto dal Tribunale di Bologna secondo il Codice antimafia, è nato da indagini coordinate dalla Procura di Reggio Emilia e condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria con il supporto di 14 comandi provinciali della Guardia di Finanza.