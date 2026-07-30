“Serate al colle”, a Rimini il cinema racconta famiglia e riscatto con “L’orchestra stonata”

Giovedì 30 luglio nel giardino dell’Istituto Marvelli la proiezione del film di Emmanuel Courcol

Quinto e penultimo appuntamento con le “Serate al colle”, la rassegna estiva promossa dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose "A. Marvelli" di Rimini e dall'Associazione Roveto Ardente, che giovedì 30 luglio, alle 21, propone un nuovo appuntamento dedicato al cinema.

Nel giardino dell'Istituto (in via Covignano 265 a Rimini) sarà proiettato “L'orchestra stonata (En fanfare)”, film diretto da Emmanuel Courcol nel 2024, capace di alternare leggerezza ed emozione affrontando con sensibilità temi profondi come la famiglia, la malattia, il riscatto personale e il valore delle relazioni.

Il protagonista è un celebre direttore d'orchestra che, dopo aver scoperto di essere gravemente malato, si mette alla ricerca di un donatore compatibile. Il percorso lo porterà a incontrare un fratello di cui ignorava l'esistenza: un musicista amatoriale che dirige una banda di provincia. Due mondi lontani, due vite agli antipodi, che la musica riuscirà a far dialogare.

Tra momenti divertenti e passaggi di intensa umanità, il film racconta come le passioni condivise possano abbattere distanze, ricucire legami e aprire inattese possibilità di riconciliazione.

La rassegna continua così a offrire alla città occasioni di incontro e riflessione attraverso il linguaggio del cinema, della musica e della cultura, in un clima informale e accogliente.

L'ingresso è libero. In caso di maltempo l'iniziativa si svolgerà nel teatro interno del Seminario.

La rassegna è promossa dall'Associazione Roveto Ardente aps con il patrocinio del Comune di Rimini e la collaborazione dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”, della Biblioteca Diocesana “Emilio Biancheri”, del Servizio Diocesano per le Arti “La Spina nel Fianco”, del Cinema Tiberio, di Notorius Rimini Cineclub aps e del Cartoon Club