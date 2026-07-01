Serbadone, riapre il Circolo con “ViviLa”: festa, solidarietà e inaugurazione

Sabato 4 luglio taglio del nastro della struttura riqualificata e iniziativa benefica a favore di AISLA

Una serata di festa e solidarietà per celebrare un luogo simbolo che torna finalmente a vivere. Sabato 4 luglio, il Circolo di Serbadone ospiterà la nuova edizione di "ViviLa", l'iniziativa benefica organizzata a favore di AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, che quest'anno coinciderà con un momento particolarmente significativo: l'inaugurazione del Circolo di Serbadone, restituito alla cittadinanza dopo il percorso di riqualificazione promosso dall'amministrazione comunale. Si tratta del primo grande evento ospitato nella struttura, destinata a tornare ad essere un punto di riferimento per la vita sociale della frazione e dell'intero territorio.

Il recupero del complesso immobiliare di Santa Maria della Neve rappresentava uno degli obiettivi principali del programma amministrativo. Grazie all'acquisizione dell'immobile, resa possibile anche dalla disponibilità e dalla sensibilità della Diocesi di Rimini, il Comune ha potuto avviare un importante progetto di valorizzazione che ha interessato non solo il circolo, ma anche la messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria della Neve e la riqualificazione del campo da calcetto comunale. Un intervento che restituisce alla comunità un luogo storico di incontro, amicizia e aggregazione per bambini, giovani, famiglie e anziani.

La giornata inizierà alle 17.30 con la cerimonia di inaugurazione e il tradizionale taglio del nastro alla presenza dell’assessora regionale a Sport, Turismo e Commercio, Roberta Frisoni e del referente regionale di ICSC Marcello Diegoli. Alle 18 sarà celebrata la Santa Messa, presieduta dal Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, mentre dalle 19 spazio ai giochi dedicati ai bambini con Elisabetta di Filosport e Malatempora. Dalle 20 prenderà il via la tradizionale cena di beneficenza, con prenotazione obbligatoria entro mercoledì 1 luglio, il cui ricavato sarà interamente devoluto ad AISLA.

Nata dieci anni fa per mantenere vivo il ricordo di Laura, "ViviLa" è diventata negli anni uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità montefiorese. Una giornata che trasforma il dolore della perdita in un messaggio concreto di speranza, vicinanza e solidarietà verso le persone colpite dalla Sla e le loro famiglie.

L'inaugurazione del Circolo rende ancora più forte questo messaggio. La riapertura di uno spazio rimasto chiuso per quasi un decennio rappresenta infatti una vera rinascita per Serbadone e tutta la comunità montefiorese, che ritrovano un luogo capace di favorire relazioni, partecipazione e senso di appartenenza. Il recupero del circolo segna così l'inizio di una nuova stagione di iniziative sociali, culturali e ricreative, riportando al centro della vita della comunità un edificio che per decenni ne è stato il cuore pulsante.