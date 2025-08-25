Serie A, il Como sorprende la Lazio: vincono anche Juve e Cagliari allo scadere
Marquez trionfa in Ungheria in MotoGP, oro mondiale a Raffaeli nella ritmica. Le azzurre del volley verso gli ottavi, bene Paolini e Darderi agli Us Open
Colpaccio del Como di Cesc Fabregas che, al debutto nella nuova stagione di Serie A, supera la Lazio per 2-0 grazie alle reti di Douviskas e Nico Paz. Una vittoria netta e inattesa che illumina la prima giornata di campionato.
Successo anche per la Juventus, che regola il Parma con lo stesso punteggio: decisive le marcature di David e Vlahovic. Emozioni fino al termine a Cagliari, dove la squadra sarda trova il pareggio al 94’ contro la Fiorentina: 1-1. Identico risultato anche tra Atalanta e Pisa.
Sul fronte internazionale, in MotoGP Marc Marquez domina in Ungheria e compie un altro passo verso il suo settimo titolo iridato.
Sorrisi anche dalla ginnastica ritmica: ai Mondiali Sofia Raffaeli conquista uno splendido oro nel cerchio, confermandosi punto di riferimento della disciplina.
Bene le azzurre del volley, capaci di travolgere Cuba 3-0 e di avvicinare con decisione la qualificazione agli ottavi del Mondiale.
Nel tennis, agli Us Open Lucia Bronzetti e Luca Nardi salutano al primo turno, mentre Jasmine Paolini e Luciano Darderi avanzano al secondo. Novak Djokovic vince con fatica, ma resta in corsa per il titolo.