Serie A, il Milan si ferma a San Siro: 1-1 contro il Genoa
Rossoneri raggiunti nel recupero da Leao dopo il gol di Colombo. I liguri falliscono un rigore al 99’, Inter sola in vetta a +3
Il Milan non riesce ad andare oltre il pareggio e impatta 1-1 a San Siro contro il Genoa al termine di una gara ricca di emozioni fino all’ultimo secondo. I rossoneri evitano la sconfitta solo nel recupero, mentre i liguri sprecano l’occasione di portare a casa tre punti pesantissimi.
A sbloccare il match è il Genoa al 28’, quando Colombo trova la rete del vantaggio sfruttando una disattenzione della difesa milanista. Il Milan fatica a reagire e per lunghi tratti appare poco lucido nella manovra offensiva, sbattendo contro l’organizzazione della squadra ospite.
Nel finale la pressione rossonera aumenta e viene premiata al 92’, quando Leao firma il gol dell’1-1 che riaccende San Siro. La partita sembra destinata a chiudersi in parità, ma al 99’ arriva l’episodio clamoroso: il Genoa ha la chance di vincere su calcio di rigore, ma l’esecuzione viene fallita, lasciando il risultato invariato.
Un pareggio che pesa soprattutto in chiave classifica: il Milan rallenta la sua corsa e permette all’Inter di allungare, portandosi da sola in testa al campionato con tre punti di vantaggio proprio sui cugini rossoneri.