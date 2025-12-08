Serie A: il Napoli allunga in vetta, crolla la Roma. Pari all’Olimpico, volano Cremonese e attesa per i posticipi

Gli azzurri battono la Juventus 2-1 e rafforzano il primato

La 14ª giornata di Serie A regala emozioni e colpi di scena, a cominciare dal successo del Napoli, che supera la Juventus per 2-1 e consolida così il primato in classifica. La squadra di Mazzarri sfrutta al meglio il fattore campo e mette un ulteriore mattone nella corsa allo scudetto, mentre i bianconeri tornano a casa a mani vuote dopo una prova poco brillante.

Brutta battuta d’arresto per la Roma, sconfitta 1-0 a Cagliari. I giallorossi non riescono a trovare il bandolo della matassa contro una squadra compatta e determinata, che strappa tre punti preziosi in chiave salvezza.

All’Olimpico finisce invece in parità: Lazio e Bologna chiudono sull’1-1 una gara equilibrata, con occasioni da una parte e dall’altra ma senza un vero padrone del campo. I biancocelesti rallentano ancora, mentre i rossoblù dimostrano solidità e continuità.

Prosegue la marcia positiva della Cremonese, che batte 2-0 il Lecce e continua a risalire la classifica grazie a un rendimento in crescita e a un gioco convincente.

Il programma della giornata si completa oggi con tre sfide: alle 15 va in scena Pisa–Parma, alle 18 Udinese–Genoa e alle 20:45 Torino–Milan, match di cartello che potrebbe dare ulteriori indicazioni sulle zone alte della classifica.