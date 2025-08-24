Serie A: il Napoli comincia con il piede giusto, Milan sorpreso a San Siro

Roma vincente all’esordio di Gasperini, pari senza reti tra Genoa e Lecce

Il campionato di Serie A si apre con risultati subito significativi. I campioni d’Italia del Napoli partono con il piede giusto vincendo 2-0 sul campo del Sassuolo grazie ai gol di McTominay e del nuovo acquisto De Bruyne. Soddisfatto l’allenatore Antonio Conte: «Non è facile giocare a Napoli con lo scudetto sul petto. Ho visto lo spirito giusto».

Poche emozioni invece nell’altra gara del pomeriggio, con Genoa e Lecce che si dividono la posta in palio in uno 0-0 privo di grandi occasioni.

In serata, clamoroso passo falso del Milan di Massimiliano Allegri che cade a San Siro contro la Cremonese: i grigiorossi si impongono 2-1, sorprendendo i rossoneri davanti al proprio pubblico.

Esordio positivo infine per Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma: i giallorossi superano 1-0 il Bologna grazie al gol decisivo di Wesley, che regala i primi tre punti della stagione alla squadra capitolina.