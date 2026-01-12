Serie A, il Napoli frena l’Inter: pari a San Siro. Stasera Juventus in campo

McTominay trascina gli azzurri sul 2-2, Milan fermato a Firenze. Lazio sconfitta a Verona, vincono Parma e Cremonese attesa a Torino

Nella 20ª giornata del campionato di Serie A il Napoli blocca la fuga scudetto dell’Inter imponendo un pareggio per 2-2 a San Siro. Protagonista della sfida è Scott McTominay, autore di una doppietta che consente agli azzurri di uscire imbattuti dal campo dei nerazzurri e rallentare la corsa della capolista.

Termina in parità anche la sfida del “Franchi” tra Fiorentina e Milan: l’1-1 lascia invariati gli equilibri in classifica e conferma il momento altalenante dei rossoneri. Colpo del Verona, che supera la Lazio per 1-0 e infligge ai biancocelesti una sconfitta pesante in chiave europea. Successo esterno del Parma sul campo del Lecce, battuto 2-1 al termine di una gara combattuta.

Il programma della giornata si completa oggi con due incontri: alle 18:30 Genoa-Cagliari, sfida importante per la zona salvezza, mentre alle 20:45 riflettori puntati su Juventus-Cremonese, con i bianconeri chiamati a non perdere terreno dalle prime posizioni.