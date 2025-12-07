Serie A: Inter in vetta, cadono Fiorentina e Atalanta
Oggi in campo Roma, Napoli, Lazio e Bologna: quattro sfide decisive per completare la 14ª giornata
Nella 14ª giornata di Serie A l’Inter mette il turbo e supera nettamente il Como con un secco 4-0 a San Siro, balzando momentaneamente in testa alla classifica. La squadra di Inzaghi impone da subito il proprio ritmo, controllando la gara e chiudendola con un risultato rotondo che conferma l’ottimo stato di forma dei nerazzurri.
Giornata amara invece per Fiorentina e Atalanta, entrambe sconfitte per 3-1. I viola cadono sul campo del Sassuolo, incapaci di reagire alla brillante prestazione dei neroverdi. La Dea esce battuta a Verona, dove l’Hellas mette in campo aggressività e concretezza, conquistando tre punti preziosi.
Il programma odierno completa il turno con quattro partite distribuite nell’arco della giornata. Si comincia alle 12:30 con Cremonese-Lecce. Alle 15 sarà il turno di Cagliari-Roma, mentre alle 18 andrà in scena un interessante Lazio-Bologna, sfida importante in chiave europea. Chiusura di lusso alle 20:45 con Napoli-Juventus, big match che promette spettacolo e potenziali scossoni in classifica.