Serie A, Juventus travolge la Cremonese e aggancia Roma e Napoli
Bianconeri vincono 5-0 allo Stadium e salgono al terzo posto. Vittoria anche per il Genoa, mentre stasera spazio alla Coppa Italia con Roma-Torino
Negli ultimi incontri della 20ª giornata di Serie A, la Juventus offre una prova di forza schiacciante, superando 5-0 la Cremonese all’Allianz Stadium. Un successo netto che consente ai bianconeri di raggiungere Roma e Napoli al terzo posto in classifica, rilanciando le ambizioni in campionato.
Nell’altra gara disputata, il Genoa si impone con un convincente 3-0 sul Cagliari, conquistando tre punti importanti nella corsa salvezza.
Il programma del calcio italiano prosegue domani con i recuperi della 16ª giornata, che vedranno impegnate Napoli e Inter, chiamate a completare il calendario di Serie A.
Questa sera, invece, riflettori puntati sulla Coppa Italia: allo stadio Olimpico la Roma ospita il Torino alle ore 21 negli ottavi di finale, in una sfida secca che vale l’accesso ai quarti.