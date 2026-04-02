Serie D: Il San Marino ritrova i tre punti dopo quattro mesi

Effetto Biagioni: la squadra si sblocca e vola con la coppia Gasperoni-Melloni

Il San Marino torna alla vittoria, che mancava dal 30 novembre scorso, superando 3 a 0 la Forsempronese. I Titani interrompono un ciclo negativo e trovano il primo successo con Biagioni in panchina. Determinanti gli attaccanti Gasperoni e Melloni, tra i migliori anche in questo scorcio di stagione.

In attesa del posticipo tra Recanatese e Vigor Senigallia, il San Marino con 24 punti è fuori dalla zona retrocessione diretta, a - 1 dal Chieti e a - 7 dalla salvezza diretta, oramai irraggiungibile.

San Marino-Forsempronese 3-0.

Reti: 20' pt Gasperoni, 13' st Melloni, 52' st Silvestri.

SAN MARINO: Meli, Pericolini, Brighi, Di Palma, Shiba (44' st Sambou), Ale, Zulu (24' st Della Salandra), Corigliano, Melloni (24' st Volpe), Gasperoni (41' st Rubino), Muteba (33' st Silvestri). A disp.: Coletta, Seye, Milazzo, Cum. All.: Biagioni.

FORSEMPRONESE: Bianchini, Ronchetti, Fabbri, Ballerini (11' st Pagliari), Kijajic (8' st Giunchetti, 50' st Kamagate), Imbriola, Mancini (20' st Valmori), Conti, Giometti, Di Paoli, Casolla (34' pt Kyeremateng). A disp.: Ubertini, Dolce, Giunchetti, Carloni. All.: Giuliodori.

Arbitro: Niccolai di Pistoia.

Note: ammoniti Di Palma, Kijajic, Kyeremateng, Conti; recupero 2', 7'.