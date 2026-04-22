Trovato senza sensi in acqua: paura per un 18enne a Viserbella. Lesione alla schiena dopo il tuffo

Il giovane, di nazionalità serba, era a Rimini in viaggio di istruzione con alcuni connazionali

Un 18enne di nazionalità serba è stato ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena nel tardo pomeriggio di ieri (lunedì 21 aprile), dopo uno sfortunato incidente in mare. Il giovane era a Rimini con un gruppo di connazionali, in viaggio di istruzione. Ieri pomeriggio il gruppo si trovava sulla spiaggia di Viserbella e secondo quanto ricostruito dalla Capitaneria di Porto, il ragazzo si è tuffato in mare, in un punto dove l'acqua era bassa. Gli amici lo hanno trovato privo di sensi, mentre galleggiava, e lo hanno portato a riva chiamando i soccorsi. Il 20enne è stato ricoverato al Bufalini di Cesena in eliambulanza: dai primi riscontri, ha riportato una lesione alla colonna vertebrale.