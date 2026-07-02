Servizio civile regionale, a Rimini 16 posti per i giovani tra i 18 e i 29 anni

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online entro le ore 14 del 16 luglio

Al via il bando 2026 del Servizio civile regionale dell'Emilia-Romagna. Sono 293 i posti disponibili per giovani tra i 18 e i 29 anni, di cui 16 in provincia di Rimini e 58 riservati a ragazze e ragazzi con minori opportunità.

I volontari saranno impegnati in progetti di assistenza, educazione, tutela dell'ambiente e valorizzazione del patrimonio culturale, con percorsi della durata compresa tra 8 e 11 mesi e un impegno di 20 o 25 ore settimanali.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online entro le ore 14 del 16 luglio. L'avvio dei progetti è previsto il 1° settembre o il 1° ottobre 2026, a seconda dell'iniziativa scelta.

"L'obiettivo è offrire ai giovani un'esperienza concreta di cittadinanza attiva e solidarietà", sottolinea l'assessore regionale alle Politiche giovanili, Giovanni Paglia.

Tutte le informazioni sui progetti disponibili, i requisiti e le modalità di candidatura sono disponibili nella sezione servizio civile del sito della Regione Emilia-Romagna, nella mappa open street predisposta dall’Ufficio regionale servizio civile, nei siti dei Co.Pr.E.S.C. e nella piattaforma HeliosERGiovani per presentare online la domanda di partecipazione al servizio civile regionale.