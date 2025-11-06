Sessant’anni di Help! e Rubber Soul: nuovo omaggio dei Rangzen ai Beatles

Venerdì 14 novembre al Teatro Tiberio di Rimini il nuovo live della band

Nel 1965, prima in agosto e poi in dicembre, escono due tra gli album più famosi e celebrati dei Beatles: Help e Rubber Soul. Dopo sessant’anni dalla pubblicazione i mitici Rangzen, fedeli al loro "devoto" impegno sull’arte dei quattro di Liverpool, propongono l’esecuzione dal vivo dei due interi album: appuntamento venerdì 14 novembre, alle 21, al Teatro Tiberio di Rimini.

Help e Rubber Soul, oltre a contenere capolavori come “Yesterday” e “Michelle”, sono disseminati di originalissime composizioni di brani curiosi e imprevedibili. In Help troviamo ballate ispirate da Bob Dylan come “You Have Got to Hide Your Love Away” o decisamente country come “Have Just a Seen Face” assieme a Hit come “Ticket to Ride” “The Night Before” o cover scintillanti come “Act Naturally” cantata da Ringo Starr.

Il salto avviene però in Rubber Soul (tutte composizioni targate Lennon McCartney e Harrison), disco in cui per la prima volta compare lo strumento indiano sitar nella celebrata “Norwegian Wood”, mentre i testi delle canzoni escono definitivamente dalla convenzionale e un po’ retorica amorosa dei “She Loves you” o “I want to hold your hand” per addentrarsi su temi più impegnati e universali come “Nowhere Man” “The Word” “In my life”, mentre le ballate come “Michelle” e “Girl” sanciscono definitivamente la capacità dei Beatles di affrontare anche stili non di puro rock and roll.

Con la loro puntuale e quasi maniacale precisione esecutiva i Rangzen proporranno, oltre ai due album, anche i quattro brani singoli usciti nello stesso anno, il magico 1965.

Ingresso Unico 15 €, prevendita su Liveticket