Sesso in caserma per evitare un arresto: carabiniere a processo per violenza e concussione

Avrebbe imposto un rapporto in cambio di favori su una multa e sull’arresto del fratello della vittima. Lui si difende: "Fu consensuale"

Un carabiniere, in servizio nel Cesenate nel 2023, è sotto processo a Forlì per concussione e violenza sessuale. Secondo l’accusa, avrebbe proposto a una donna di evitare una multa e aiutare il fratello (a rischio arresto per droga) in cambio di sesso. Al suo rifiuto, l’avrebbe costretta con la forza all’interno della caserma. La donna ha poi sporto denuncia, allegando anche il referto medico.

Il militare, trasferito e sospeso dopo la denuncia, ammette il rapporto ma sostiene che fosse consensuale, seppur in un contesto inappropriato. I suoi legali hanno chiesto di acquisire vecchie denunce della donna. Il processo si celebra con rito abbreviato. La vittima non si è costituita parte civile, ma potrebbe chiedere risarcimento in caso di condanna.