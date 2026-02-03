Settant'anni di Tondelli: Rimini celebra lo scrittore che ha dato voce a una generazione

Da Ligabue a Capossela: il mondo dell’arte racconta Tondelli al Cinema Fulgor

Arriva al Cinema Fulgor di Rimini “Viva Tondelli – Uno scrittore delle nostre parti”, il documentario firmato da Michael Petrolini e dedicato a Pier Vittorio Tondelli, tra le voci più incisive della narrativa italiana contemporanea. Dopo l’anteprima al Rosebud di Reggio Emilia, la proiezione riminese è fissata per giovedì 5 febbraio alle 21.

Realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna per i settant’anni dalla nascita dello scrittore di Correggio, il film nasce da un’idea del giornalista Stefano Asprea e dalla produzione esecutiva di D.E-R Documentaristi Emilia-Romagna, in collaborazione con il Comune di Correggio e il Centro documentazione Pier Vittorio Tondelli.

Nel corso dei suoi 60 minuti, il documentario intreccia letture, materiali d’archivio, immagini e memorie personali, costruendo un ritratto intimo e collettivo dell’autore. A dare voce al mosaico narrativo sono testimonianze inedite di Alberto Bertoni, Enrico Brizzi, Vinicio Capossela, Licia Lanera, Luciano Ligabue, NicoNote, Massimo Zamboni, Giulio Tondelli e Giuliana Belelli.

Un tributo sentito e necessario a uno scrittore che continua a risuonare nel presente, nelle sue inquietudini e nelle sue possibilità.