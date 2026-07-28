Sette ori mondiali per il maestro Diego Rillo: Riccione sul tetto delle arti marziali

Il pluricampione della scuola Kung Fu Yan Long protagonista a Orlando

Il tricolore e il nome di Riccione volano sul gradino più alto del podio mondiale grazie a una prestazione leggendaria. Dal 17 al 19 luglio, nella splendida cornice di Orlando, in Florida, si è svolta la ventottesima edizione del prestigioso Campionato internazionale di arti marziali, e protagonista della manifestazione è stato il maestro Diego Rillo.



Un’impresa titanica per il pluricampione internazionale e insegnante della scuola Kung Fu Yan Long – realtà storica presente a Riccione da ben 16 anni e attiva anche con una sede a Fano. Rillo è riuscito nell’eccezionale impresa di conquistare ben sette medaglie d’oro, imponendosi in una concorrenza agguerrita e di altissimo livello.

I successi sono arrivati nelle discipline del Tai Chi (sia a mani nude sia nella raffinata arte della spada) e nelle forme tradizionali a mani nude, con armi corte e con armi lunghe e gara di combattimento. Oltre al bottino record di ori, al maestro Rillo è stato conferito durante le gare anche un prestigioso riconoscimento di leadership per la maestria e l’autorevolezza dimostrate in queste specialità.

Il trionfo negli Stati Uniti rappresenta un nuovo, glorioso capitolo non solo per Rillo ma anche per la scuola Yan Long di Riccione e Fano guidata con passione dal maestro.

L’assessore allo Sport del Comune di Riccione, Simone Imola: “La nostra città vanta un altro campione di altissimo livello internazionale che porta Riccione sul podio più alto. È motivo di enorme orgoglio per tutti noi vedere come la dedizione, la disciplina e la passione dei nostri atleti e dei nostri istruttori riescano a portare il nome di Riccione così in alto nel mondo. Al maestro Rillo e a tutti i suoi atleti auguro le migliori soddisfazioni crescendo sempre nel nome dei valori dello sport”.



