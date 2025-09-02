Altarimini

Settembre di salute: incontri gratuiti tra Rimini e Casteldelci per promuovere benessere e prevenzione

Gli eventi sono tenuti da professionisti qualificati dell’Ausl Romagna

02 settembre 2025 10:56
Attualità
E’ un mese di settembre intenso, con un fitto calendario di incontri gratuiti, per le iniziative di promozione della salute organizzate nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ambito territoriale di Rimini.

Gli incontri si terranno a Casteldelci e a Rimini, in particolare in questo caso nei Nodi Territoriali, luoghi vicini a casa, pensati per offrire sostegno alla salute e ai bisogni quotidiani delle persone (non solo sanitari, ma anche sociali, relazionali e ambientali). In questi luoghi lavorano in sinergia operatori e operatrici dei diversi servizi sanitari e sociali, che collaborano per supportare la vita quotidiana dei cittadini. L'obiettivo è creare una rete tra persone, servizi e comunità per migliorare il benessere di tutte e tutti.

Gli eventi sono tenuti da professionisti qualificati dell’Ausl Romagna, favoriscono l’interazione di gruppo e sono caratterizzati da una forte connotazione esperienziale. Come detto, la partecipazione è libera e gratuita.

Di seguito il calendario delle iniziative del mese di settembre nell’ambito di Rimini (rivolte in particolare a persone con patologie croniche e ai loro familiari o caregiver):

 

Emozioni in equilibrio

Impariamo come funzionano, cosa sono e come impegnarci a raggiungere il benessere psicologico

- Casteldelci, mercoledì 10 settembre dalle ore 16 alle 18 all’Ecopark (località Giardiniera)

- Rimini, giovedì 11 settembre dalle ore 16 alle 18 al Nodo Centro Storico (Via Gambalunga 106, sala civica)

 

Il Carrello della Salute

Incontri, tenuti da dietisti e operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica, per imparare a fare la spesa insieme riempiendo il carrello in maniera gustosa e salutare.

- Casteldelci, giovedì 4 settembre dalle ore 16 alle 18 all’Ecopark (località Giardiniera)

- Rimini, giovedì 25 settembre dalle ore 16 alle 18 al Nodo Centro Storico (Via Gambalunga 106, sala civica)

 

Spuntiamola

Come difendersi da zanzare e altri insetti, che possono trasmettere malattie anche gravi

- Rimini, lunedì 8 settembre dalle ore 17 alle 18 al Nodo Sud Mare (sala civica Piazza Decio Raggi, Miramare)

 

Salute in viaggio

Consigli pratici, strumenti utili e approfondimenti su come viaggiare in modo sano e sicuro

- Rimini, mercoledì 10 settembre dalle ore 16 alle 18 al Nodo Marecchiese (sala polivalente via Perticara 11)

- Rimini, venerdì 12 settembre dalle ore 16 alle 18 al Nodo Sud Monte (via Bidente 1)

 

Un passo alla volta

Conosciamo i benefici dell’attività motoria e quanto sia importante contrastare la sedentarietà per mantenersi in salute in modo economico e divertente (suggeriti abbigliamento e calzature sportive).

- Rimini, mercoledì 17 settembre dalle ore 15 alle 17 al Nodo Sud Mare (sala civica Piazza Decio Raggi, Miramare)

- Rimini, lunedì 29 settembre dalle ore 16 alle 18 al Nodo Sud Monte (via Bidente 1)

