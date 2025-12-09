Sevizia e narcotizza la compagna: infermiere arrestato nel Napoletano

La donna aveva già denunciato episodi di maltrattamenti: attivato il Codice Rosso. L’ultima richiesta di aiuto ha portato all’irruzione dei carabinieri e alla fine del suo incubo

Un infermiere di 47 anni è stato arrestato a Marano, in provincia di Napoli, con l’accusa di aver seviziato e narcotizzato la propria compagna. La vittima, una donna di 40 anni, aveva già denunciato in passato comportamenti violenti, tanto che nei suoi confronti era stato attivato il protocollo del Codice Rosso.

L’ultimo episodio si è consumato quando la donna, in preda alla paura, ha contattato i carabinieri riferendo: “Mi sta picchiando e mi fa assumere un sedativo”. L’immediata segnalazione ha fatto scattare l’irruzione dei militari nell’abitazione dell’uomo.

All’interno dell’appartamento la 40enne è stata trovata sanguinante. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha posto fine alle violenze subite, mentre per l’uomo sono scattate le manette. Indagini in corso per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.