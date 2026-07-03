Sfida nella programmazione di robot a Serravalle: 3 tredicenni ne escono vittoriosi

"Jump'in Robotica" con la sua 3a edizione unisce oltre 30 studenti alla scoperta di se stessi e della tecnologia

Imparare divertendosi con la robotica educativa. Con questo spirito oltre trenta ragazze e ragazzi dai 12 ai 18 anni, provenienti da diverse città, si sono ritrovati ieri all'Auditorium Little Tony di Serravalle per la 3a edizione di “Jump’in Robotica”. L’appuntamento, gratuito, ha visto i giovani del territorio sfidarsi nella progettazione e programmazione di piccoli robot, affrontando in tempo reale problemi di logica e dinamiche di lavoro di squadra. A vincere sono stati tre giovanissimi sammarinesi (classe 2013) del team Techno Giraffe: Cesare Renzi, della Scuola Media Fonte dell’Ovo, Francesco De Simone, della Scuola Media San Marino e Nicolò Valentini, sempre della Scuola Media di San Marino.

L’evento è stato organizzato da Fattor Comune, Botika, Artù Onlus e Nobodies Studios, insieme ai partner European Patent Office, Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di San Marino, San Marino Innovation, TIM San Marino. Una sinergia nata per avvicinare i ragazzi alla scoperta di se stessi e della tecnologia in modo attivo e consapevole. L'iniziativa di ieri si inserisce in un percorso più ampio: il progetto Jump'in di Fattor Comune sviluppa infatti attività e collaborazioni continue con le scuole del territorio durante tutto l'anno, con l'obiettivo di creare dialogo con il mondo del lavoro e le imprese e offrire agli studenti occasioni concrete di orientamento e sviluppo delle competenze tecniche.