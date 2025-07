Shock a Bologna: Achille Polonara ha la leucemia, è già in cura

Il cestista di Virtus e nazionale ricoverato presso l’Ospedale Sant’Orsola-Malpighi

Un fulmine a ciel sereno colpisce il mondo del basket italiano. Achille Polonara, ala della Virtus Segafredo Bologna, ha ricevuto una diagnosi di leucemia mieloide. Il giocatore, 33 anni, è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, dove ha già iniziato le terapie specifiche.

La notizia è stata comunicata ufficialmente dal club bianconero, attualmente impegnato nella finale scudetto. La società ha espresso il proprio sostegno al giocatore con una nota:

"Tutta la famiglia di Virtus Segafredo Bologna è vicina ad Achille e ai suoi affetti, e gli augura una pronta guarigione. Forza Achi, siamo tutti con te: ti aspettiamo."

Non è la prima volta che Polonara affronta una battaglia contro la malattia: in passato era già stato sottoposto a un intervento chirurgico per una neoplasia. Ora, dopo ulteriori accertamenti, è arrivata la nuova e difficile diagnosi.

Tutto il mondo dello sport si stringe attorno a lui in questo momento delicato, con messaggi di affetto e incoraggiamento da tifosi, compagni di squadra e avversari.