Shopping Night a Novafeltria: le serate estive si accendono tra spettacoli, sapori e motori

Dalle leggende su due ruote al mercato contadino, fino al Gran Galà del 9 agosto. Estate in festa con ristoratori, artisti e dj set

Moto, auto, sfilate, buon cibo, musica, sport, eventi: proseguono gli appuntamenti a Novafeltria con la Shopping night. Altri appuntamenti tra luglio ed agosto dedicati alla creazione di speciali atmosfere per accompagnare le serate estive tra una degustazione ed un acquisto.

Giovedì 17 speciale esposizione libera in piazza Vittorio Emanuale di auto, moto e scooter "Nova Street Legend". Dalle 19 sarà possibile ammirare circa 60 mezzi tra musica dal vivo con "Latte e vino" e specialità culinarie proposte da alcuni ristoratori locali.

Giovedì 24 luglio spazio allo sport ed alla danza. Protagonisti circa 200 atlete ed atleti di ballo e ginnastica ritmica.



Giovedì 31 luglio appuntamento con "Terra e tradizione". Novafeltria ritorna alle origini in una serata in collaborazione con Coldiretti e Cia. Esposizione di trattori e macchine agricole, per non dimenticare i lavori tradizionali. Ci saranno anche banchi espositivi di prodotti agricoli.



Il 7 agosto "Mercatino Marecchia", l'antico nome della città farà da cornice ad una speciale serata dedicata al mercato.



Super finale sabato 9 agosto con il Gran Galà promosso dall'associazione commercianti in collaborazione con Pro Loco, Comune e Voci nel Montefeltro: una grande serata con aperitivo di benvenuto e buffet al centro della piazza. A seguire esclusiva cena servita con torta celebrativa finale per festeggiare il primo anno dell'associazione "Nova Attiva". Il tutto tra musica ed esibizioni dei protagonisti di Voci nel Montefeltro. Dj set con Ricky Valzania, specializzato in musica 70/80/90.