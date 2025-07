Si alza il sipario sulla Granfondo Sportful Dolomiti Race, tra le più dure d'Europa

Presente anche una nutrita rappresentanza di ciclisti riminesi

È tutto pronto per la 30ª edizione della Sportful Dolomiti Race, la celebre granfondo ciclistica che richiama ogni anno migliaia di appassionati da tutto il mondo. A partire da venerdì pomeriggio, i quasi 4.000 iscritti – di cui circa 650 provenienti da 36 nazioni diverse – potranno ritirare il pettorale di gara presso il Palaghiaccio di Feltre. Presente anche una nutrita rappresentanza di ciclisti riminesi. Per i ritardatari, sarà ancora possibile iscriversi in loco.

Novità logistica per l’area Expo, che quest’anno si sposta dal tradizionale Pra del Moro al centro città, precisamente in Largo Castaldi. Qui, alle ore 16.00, si terrà il simbolico taglio del nastro con la partecipazione d’eccezione del tre volte campione del mondo Peter Sagan.

Alle ore 15.00, nella vetrina della gelateria di Gimmy, il creativo Marco Reato presenterà nuovamente il gelato dedicato al “lupo” della Sportful Dolomiti Race: un gusto esclusivo che promette di deliziare i presenti. Le attività del venerdì si concluderanno alle ore 20.00.

Sabato 14 giugno: eventi, pedalate e Mini Granfondo

Sabato si apre alle ore 9.00 con l’apertura della segreteria al Palaghiaccio, dove sarà ancora possibile effettuare nuove iscrizioni. In parallelo, si inaugura anche il villaggio Expo in Largo Castaldi.

Alle ore 9.30, appuntamento a Santa Lucia per la pedalata di riscaldamento: partenza alle 10.00 dall’MVC Store per un tour ciclistico di circa 50 km attraverso Pedavena, Cesiomaggiore e San Gregorio. Un’occasione unica per pedalare insieme a grandi campioni come Paolo Bettini, Peter Sagan e Daniel Oss.

Nel pomeriggio, alle 16.00 in Pra del Moro, spazio ai più piccoli con la 23ª edizione della Mini Gran Fondo Sportful – Franco Ballerini. I bambini effettueranno un giro di ricognizione in compagnia dei tre fuoriclasse, seguito da gare divise per categoria. Sono già oltre 300 i giovani iscritti provenienti da tutto il Veneto, oltre che dalle province di Trento e Bolzano.

Alle ore 19.00, si spegneranno le luci e calerà il silenzio: sarà tempo di concentrazione per la grande sfida di domenica.

Domenica 15 giugno: la grande partenza

La giornata clou inizierà all’alba: apertura delle griglie alle ore 5.30 e partenza ufficiale alle ore 7.00. A guidare il gruppo ci saranno otto moto della Polizia Stradale e tre auto di servizio per garantire la massima sicurezza lungo tutto il percorso.

A partire dalle ore 10.00, sarà possibile seguire in diretta streaming dal sito ufficiale e dalla pagina Facebook della manifestazione il racconto live dal cuore della granfondo, con interviste e collegamenti. Alla conduzione, in uno studio allestito in Piazza Maggiore, il giornalista Claudio Fontanive.

Dalle ore 11.30, la corsa sarà trasmessa anche in diretta televisiva su Telebelluno.

L’arrivo dei primi concorrenti del percorso Medio (125 km e 2.500 metri di dislivello) è atteso tra le 10.15 e le 10.30. La maggior parte dei partecipanti, come da tradizione, affronterà invece il percorso Lungo, 204 km e quasi 5.000 metri di dislivello, con arrivo sempre in Piazza Maggiore a Feltre.