Si apre con Nek il Riccione Summer Music: grandi nomi per un’estate di concerti gratuiti

A Riccione parte oggi il Riccione Summer Music, rassegna gratuita in piazzale Roma che ospita artisti italiani noti come Nek, Renga, Gemelli Diversi, Giuliano Palma, Alex Britti e Irene Grandi, rivolgendosi a un pubblico adulto. L'iniziativa fa parte delle quattro rassegne estive della città, volute per valorizzare Riccione come centro culturale e musicale. I concerti si svolgono dal 5 al 21 agosto, sempre alle ore 21. Qui tutto il programma e le date.