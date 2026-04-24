Si finge la figlia e lo truffa: denunciato 36enne

Raggiro via chat, sottratti oltre 3.400 euro a un 68enne

Si è finto la figlia per convincere un uomo di 68 anni a inviargli denaro: un 36enne riminese è stato identificato e denunciato dai carabinieri di Sabaudia per truffa aggravata.

Il raggiro, messo in atto tramite una chat, segue uno schema ormai diffuso: il truffatore ha simulato un cambio di numero chiedendo soldi per presunte urgenze. La vittima, ingannata, ha effettuato due bonifici per un totale di 3.460 euro.

Solo dopo aver scoperto la truffa, l’uomo si è rivolto alle forze dell’ordine. Le indagini, basate su analisi telefoniche e tracciamento dei pagamenti, hanno permesso di risalire al responsabile. Il caso riaccende l’attenzione sui rischi delle truffe digitali e sull’importanza di verificare sempre richieste di denaro ricevute via messaggio.