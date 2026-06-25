"Si muove la città": alla Corte degli Agostiniani musica per sostenere gli studenti ugandesi

Martedì 30 giugno concerto di musica popolare internazionale del Corone di Rimini

“Canta per il mondo”, il concerto di musica popolare internazionale del Corone di Rimini, torna con la tredicesima edizione dal titolo “Si muove la città”. Appuntamento martedì 30 giugno, alle 21,15, alla Corte degli Agostiniani in via Cairoli 40. Il concerto ha un fine benefico, a favore degli studenti della “Luigi Giussani High School” di Kampala, in Uganda. I proventi del concerto saranno devoluti da Avsi al Fondo Borse di Studio che sostiene la frequenza scolastica di 28 ragazzi e ragazze. Il titolo richiama il celebre verso de "La sera dei miracoli" di Lucio Dalla. "Verranno proposte canzoni di amore, di appartenenza e di speranza, voci che parlano di legami, di fiducia nel futuro. Perché una città vive davvero quando si mettono in cammino le persone, i loro desideri e una speranza che è capace di diventare canto, Le canzoni del Corone raccontano il valore dell’incontro, la forza di sentirsi parte di una storia comune e la bellezza di costruire insieme un tempo nuovo. Durante il concerto, i settanta componenti del Corone diretto da Laura Amati, presenteranno al pubblico, canzoni popolari del continente africano, dell’Argentina, Irlanda, Romania, Corsica e di alcuni cantautori italiani", spiegano gli organizzatori.

Ad arricchire la serata saranno l’ensemble tutto al femminile “AlThEa” e la piccola formazione d’archi “String Quartet. A scandire alcuni momenti del concerto sarà il poeta e scrittore Davide Rondoni, che offrirà spunti di riflessione capaci di parlare al cuore.