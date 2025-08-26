Si tuffa per salvare i figli, ma scompare nelle acque del lago di Como

Disperso un turista tedesco di 55 anni: in arrivo un robot subacqueo per le ricerche in profondità

Continuano senza sosta le ricerche del turista tedesco scomparso nel pomeriggio di lunedì 25 agosto nelle acque del lago di Como, davanti a Dorio (Lecco). L’uomo, in vacanza con la moglie e i due figli piccoli, si è tuffato per soccorrere i bambini in difficoltà mentre facevano il bagno. Dopo averli messi in salvo con l’aiuto della moglie rimasta sulla barca a noleggio, il 55enne è stato risucchiato da un mulinello e non è più riemerso.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, guardia costiera, carabinieri e guardia di finanza, ma le ricerche, proseguite fino a tarda sera, non hanno dato esito. Le operazioni sono riprese questa mattina, martedì 26 agosto, con l’attesa del Rov dei vigili del fuoco proveniente da Cagliari, un robot subacqueo che permetterà di esplorare i fondali del lago.