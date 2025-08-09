Sicurezza a Villa Verucchio: controlli notturni con unità cinofila

Operazione congiunta di Polizia Locale, Carabinieri e cane antidroga Dexter per il presidio del territorio

Nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 agosto la Polizia Locale dell’Unione Comuni Valmarecchia, insieme ai militari della stazione dei Carabinieri di Villa Verucchio e all’unità cinofila di Rimini, ha effettuato controlli mirati nella zona. L’operazione ha previsto identificazioni di persone e verifiche su veicoli, con il supporto del pastore tedesco Dexter, specializzato nella ricerca di stupefacenti.

L’iniziativa, richiesta dal Comune di Verucchio, rientra in un piano di sicurezza voluto dall’Amministrazione per rafforzare la prevenzione e tutelare i cittadini, in particolare le fasce più fragili. Il vicesindaco e assessore alla sicurezza Paolo Masini ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti e forze dell’ordine per garantire un presidio efficace del territorio.