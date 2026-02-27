Sicurezza e turismo, confronto tra Federalberghi Riccione e Questura

Incontro tra Federalberghi Riccione e Questura di Rimini sui temi della destinazione turistica

Venerdì mattina una delegazione di Federalberghi Riccione, composta dal Presidente Claudio Montanari, dal Consigliere Mauro Montanari e dal Direttore Luca Cevoli, ha incontrato il Questore di Rimini, dott. Ivo Morelli, per porgere i saluti della categoria in occasione del suo recente insediamento e avviare un confronto sui temi della sicurezza del territorio e della tutela della destinazione turistica.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito come la sicurezza rappresenti un elemento strategico per la competitività della destinazione Riccione e per la qualità dell’esperienza degli ospiti. In quest’ottica sono stati affrontati i temi del contrasto alle strutture ricettive irregolari, alle forme di abusivismo e alle attività non conformi alle normative vigenti, fenomeni che incidono sia sulla percezione della città sia sulla corretta concorrenza tra operatori.

Federalberghi Riccione ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere un costante livello di attenzione e coordinamento tra istituzioni, forze dell’ordine e operatori economici, anche in vista della prossima stagione turistica che porterà, come ogni anno, importanti flussi di visitatori.

Durante il confronto è emersa la comune volontà di rafforzare la collaborazione tra il sistema ricettivo e le autorità competenti, promuovendo un dialogo continuo e strumenti di monitoraggio condivisi con Prefettura, Guardia di Finanza e organi di controllo, con l’obiettivo di garantire legalità, sicurezza e qualità dell’offerta turistica.

L’incontro si è svolto in un clima cordiale e costruttivo. La delegazione di Federalberghi Riccione ha invitato il Questore a visitare direttamente le strutture alberghiere del territorio, confermando la piena disponibilità dell’Associazione a collaborare attivamente per la tutela della destinazione e del suo sistema di accoglienza.