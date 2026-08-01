Sicurezza in Valmarecchia: 100mila euro per mezzi e nuove tecnologie

Due nuovi veicoli, strumenti per i rilievi e test antidroga: investimenti per la sicurezza stradale nell'entroterra riminese

Più mezzi, nuove tecnologie e strumenti all'avanguardia per rendere più efficace il controllo del territorio e la sicurezza stradale. La Polizia Locale della bassa Valmarecchia rafforza la propria dotazione grazie a un investimento superiore ai 100mila euro, finanziato in parte dall'Unione dei Comuni Valmarecchia e soprattutto dai contributi della Regione Emilia-Romagna nell'ambito del progetto "Valma Safe Driving".

L'intervento punta a migliorare le attività di presidio del territorio, la prevenzione e il rilievo degli incidenti stradali, dotando il comando di strumenti in grado di velocizzare le operazioni e aumentare l'efficienza del servizio.

Tra le principali novità figurano due nuovi veicoli. Il primo è una Subaru Crosstrek 2.0 ibrida e-boxer, destinata ai controlli sul territorio e progettata per affrontare anche le strade collinari e montane della Valmarecchia in condizioni difficili. Il secondo è una Ford Tourneo Connect allestita come ufficio mobile, che sarà impiegata soprattutto nei servizi di polizia stradale e per il rilievo degli incidenti.

Il comando di via Andrea Costa si è inoltre dotato del sistema Top Crash Divitech, una strumentazione ad alta precisione che permette di effettuare rilievi geolocalizzati degli incidenti stradali, riducendo notevolmente i tempi delle operazioni e consentendo a un solo agente di svolgere il rilievo tecnico del sinistro. Anche questo acquisto è stato possibile grazie ai finanziamenti regionali.

L'investimento comprende anche etilometri monouso, narcotest a contatto, test salivari per il rilevamento delle droghe e materiale informativo destinato alle campagne di sensibilizzazione. Parallelamente proseguono gli incontri formativi realizzati insieme al Servizio Dipendenze Patologiche dell'Ausl Romagna, rivolti agli studenti delle classi quarte e quinte dell'istituto Molari e ad alcune aziende del territorio.

«Il progetto "Valma Safe Driving. Guida sicura, scelta consapevole" nasce dall'esigenza di aumentare la sicurezza della circolazione nei comuni di Santarcangelo di Romagna, Verucchio e Poggio Torriana», spiegano i sindaci Filippo Sacchetti, Lara Gobbi, Ronny Raggini e il comandante Daniele Del Fabbro. L'obiettivo è affrontare in maniera integrata il fenomeno degli incidenti stradali in un territorio attraversato da importanti arterie di collegamento e da intensi flussi di traffico. Nei primi mesi del 2026 gli agenti hanno già rilevato circa cento incidenti, a fronte dei 150 registrati nell'intero 2025.

Il progetto prevede inoltre una collaborazione con la Polizia Locale di Novafeltria per condividere veicoli, attrezzature tecnologiche, attività formative e servizi congiunti, rafforzando il coordinamento tra i comandi della vallata.

Le nuove dotazioni saranno affiancate anche da iniziative di prevenzione rivolte ai cittadini: la Polizia Locale sarà infatti presente con uno stand informativo durante le manifestazioni Verucchio Calici e Calici Santarcangelo, per promuovere la cultura della guida sicura e sensibilizzare sui rischi legati all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti.