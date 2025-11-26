Sicurezza stradale: la Polizia incontra oltre 400 studenti tra Rimini e Riccione

Particolare attenzione è stata dedicata a tutti quei comportamenti scorretti e potenzialmente pericolosi da evitare quando si è utenti della strada

Sensibilizzare le nuove generazioni sulla consapevolezza delle conseguenze legali dei comportamenti scorretti alla guida.

Con questo obiettivo, nella settimana della Giornata Nazionale in ricordo delle vittime della strada (celebrata il 16 novembre), la Polizia di Stato, nello specifico la Polizia Stradale di Rimini, ha incontrato oltre 400 ragazzi degli Istituti Tecnici per il Turismo “Marco Polo” di Rimini e “Savioli” di Riccione. L’incontro ha avuto lo scopo di raggiungere il cuore delle future generazioni di autisti e condividere il valore della guida sicura, offrendo un momento di confronto e riflessione sulle varie tematiche legate alla sicurezza stradale che interessano particolarmente la loro fascia di età.

Particolare attenzione è stata dedicata a tutti quei comportamenti scorretti e potenzialmente pericolosi da evitare quando si è utenti della strada, sia come pedoni sia come conducenti di veicoli particolarmente utilizzati dai giovani, come monopattini elettrici, biciclette, ciclomotori o motocicli. I poliziotti hanno affrontato anche il tema della guida in stato di ebrezza o dopo aver fatto uso di stupefacenti, sensibilizzando gli studenti sulle conseguenze, sia in termini di incidenti stradali sia di responsabilità penali e amministrative.

Oltre all’attività di sensibilizzazione, nelle ultime due settimane l’impegno degli agenti della Polizia Stradale è stato rivolto alla vigilanza delle principali arterie stradali e al contrasto delle condotte più pericolose: sono stati impiegati 81 equipaggi, che hanno controllato 466 veicoli e 625 persone, soccorrendo 37 conducenti in difficoltà. I poliziotti hanno contestato 427 infrazioni, alcune molto gravi: 30 conducenti sorpresi senza cinture allacciate, 39 distratti dall’uso dello smartphone, 36 per eccesso di velocità. Sono stati individuati anche 44 veicoli non in regola con la revisione e 9 privi di copertura assicurativa obbligatoria.

Sono state ritirate 49 patenti (con 781 punti decurtati), 6 delle quali a conducenti che si erano messi alla guida dopo aver bevuto o fatto uso di droghe. I servizi proseguiranno nelle prossime settimane con attività mirate, soprattutto in vista dei maggiori flussi di traffico previsti per le festività natalizie.