Sicurezza urbana a Rimini, Marcello (FdI): "Più videosorveglianza e controllo del vicinato"

Interrogazione in Regione Emilia-Romagna sulla sicurezza in provincia di Rimini

La Regione rafforzi gli strumenti di sicurezza urbana tra cui la diffusione del "Controllo del Vicinato", con particolare attenzione per la provincia di Rimini. Nicola Marcello (FdI) interroga la giunta per sapere quali strumenti di sicurezza sono attualmente finanziati e se la Regione Emilia-Romagna preveda forme di sostegno o incentivi per l’installazione di sistemi di lettura automatica delle targhe, nei comuni del territorio.

"Nella provincia di Rimini, negli ultimi anni, si registrano numerose segnalazioni di episodi di criminalità predatoria, tra cui furti e aggressioni" ha spiegato Marcello, sottolineando come "questa situazione contribuisca ad alimentare una crescente percezione di insicurezza tra i cittadini, soprattutto nelle aree più isolate".

"Le misure finora adottate per contrastare questi fenomeni - ha poi aggiunto il consigliere - non sempre risultano sufficienti a garantire un adeguato livello di sicurezza ed è quindi necessario rafforzare le politiche di prevenzione. Tra gli strumenti, oltre al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, il monitoraggio del traffico veicolare, c'è la diffusione dei gruppi di 'Controllo del Vicinato', che rappresentano una forma efficace di partecipazione attiva e collaborazione tra istituzioni e cittadini. Gli obiettivi principali sono quelli di supportare le forze dell'ordine, allertate in caso di necessità, nelle attività di prevenzione dei reati e nell’individuazione delle situazioni a rischio, contribuendo al tempo stesso ad accrescere la percezione di sicurezza nei quartieri e nelle comunità locali".