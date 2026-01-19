Sigep da record: "Il terzo casello A14 è una priorità"

L'effetto Sigep riaccende il dibattito sulle infrastrutture: l’appello di Legacoop

Il successo del Sigep in corso a Rimini riaccende il dibattito sulla necessità di un nuovo casello autostradale sull’A14 a servizio del quartiere fieristico. A sottolinearlo è Legacoop Romagna, che evidenzia come la manifestazione confermi il ruolo strategico della Fiera di Rimini per l’economia locale e regionale.

Secondo l’associazione, il salone internazionale, con numeri significativi in termini di presenze, occupazione alberghiera e ricadute economiche sul territorio, rappresenta una vetrina di primo piano per Rimini e per l’intera Romagna. In questo contesto, viene definita “prioritaria” la realizzazione di un terzo casello A14, oltre a Rimini Nord e Rimini Sud, direttamente collegato alla Fiera.

Legacoop sottolinea come Comune di Rimini e Italian Exhibition Group abbiano già completato la documentazione necessaria e chiede ora risposte concrete e tempi certi ad Autostrade e al Ministero delle Infrastrutture.

Il tema del nuovo casello, conclude l’associazione, si inserisce in una visione più ampia che riguarda un nuovo Patto regionale per le Infrastrutture, capace di integrare viabilità, logistica, trasporto pubblico e collegamenti ferroviari, a partire dal potenziamento dell’asse Bologna-Romagna e della ferrovia di costa.