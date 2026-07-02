Sigfrido Ranucci inaugura “Senza fine” a Riccione: incontro su potere, giustizia e democrazia

Il giornalista di Report protagonista domenica 5 luglio a Piazzale Ceccarini con la presentazione del libro “Il ritorno della casta” e l’apertura della rassegna culturale estiva

Sarà il giornalista d’inchiesta Sigfrido Ranucci a inaugurare, domenica 5 luglio, alle ore 21:15 nell'arena di piazzale Ceccarini, i grandi incontri della rassegna “Senza fine – Parole e libri sotto lune e stelle di Riccione”. La manifestazione entra così ufficialmente nel vivo del suo programma dopo la speciale preview di giugno con protagonista Chicco Giuliani.

In dialogo con Emiliano Visconti, il conduttore di Report porterà a Riccione una profonda riflessione sul rapporto tra potere, giustizia e democrazia, rileggendo vicende cruciali della storia repubblicana alla luce delle sfide del presente.

La manifestazione, promossa dal Comune di Riccione e dedicata ai libri, agli autori e al dialogo intorno alla scrittura contemporanea, torna così per il terzo anno consecutivo come punto di riferimento dell'estate riccionese, proponendo occasioni di confronto aperte a cittadini e ospiti della città. Pur nella diversità dei linguaggi, dei generi e dei temi affrontati, gli appuntamenti dell’edizione 2026 sembrano attraversati da un filo comune: il rapporto tra memoria e presente. Un tema che si inserisce in un percorso culturale più ampio promosso dall’amministrazione comunale e già emerso nella recente rassegna “Novecento”, che nello scorso mese di aprile ha portato a Riccione storici, giornalisti e studiosi chiamati a confrontarsi sui grandi snodi del secolo scorso e sulla loro eredità nel nostro tempo.

Anche “Senza fine” si muove lungo questa direttrice, scegliendo però il linguaggio della letteratura, della poesia, della narrazione e della riflessione culturale. Dalle grandi storie della letteratura ai passaggi cruciali della storia repubblicana, dai luoghi simbolo dell’identità riccionese ai grandi interrogativi della filosofia, fino alla ricerca poetica contemporanea, gli autori invitati offriranno al pubblico prospettive diverse per comprendere il tempo che viviamo.

Un percorso che intreccia esperienza individuale e memoria collettiva, riflessione sul passato e sguardo sul futuro, confermando la capacità della cultura di generare confronto, consapevolezza e partecipazione e di trasformare la memoria in uno strumento vivo per leggere il presente.

Il nuovo volume “Il ritorno della casta”

Durante l'appuntamento di domenica 5 luglio, Ranucci presenterà il suo nuovo volume intitolato “Il ritorno della casta”, edito da Bompiani nel 2026. Nel libro viene ricostruito il percorso che ha progressivamente indebolito l'autonomia della magistratura italiana, collegando vicende storiche, trasformazioni istituzionali e scenari contemporanei. Attraverso documenti, testimonianze e analisi mirate, l'opera offre una lettura critica della riforma costituzionale della magistratura e delle sue possibili conseguenze sul funzionamento della democrazia e sul principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

Il profilo dell'autore

Sigfrido Ranucci è giornalista, autore e conduttore televisivo. Entrato in Rai nel 1990, ha lavorato come inviato per il Tg3 e successivamente per Rai News 24, realizzando importanti inchieste sul traffico illecito di rifiuti, sulla criminalità organizzata e sulla violazione dei diritti umani. Nel corso della sua carriera ha seguito alcuni dei principali eventi internazionali degli ultimi decenni, dalle guerre nei Balcani e in Medio Oriente agli attentati dell'11 settembre 2001 a New York, fino allo tsunami che nel 2004 colpì il Sud-est asiatico. È autore dell’ultima intervista al giudice Paolo Borsellino. Dal 2017 conduce Report su Rai 3, storico programma di giornalismo investigativo ideato da Milena Gabanelli, diventandone uno dei volti più autorevoli e riconoscibili. Tra i suoi libri figurano “Il patto”, scritto con Nicola Biondo e pubblicato da Chiarelettere nel 2010, “La scelta”, edito da Bompiani nel 2024 e successivamente adattato per il teatro con lo spettacolo “Diario di un trapezista”, e “Navigare senza paura”, uscito per Salani nel 2026. Nel corso dell'ultimo anno ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti intitolati a Indro Montanelli, Eugenio Scalfari e Andrea Purgatori.

Informazioni per il pubblico

Tutti gli appuntamenti della rassegna sono a ingresso libero con inizio alle ore 21:15. In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno al coperto presso il Palazzo del Turismo, situato in piazzale Ceccarini 11.

Nel corso di ogni serata sarà presente la libreria Mondadori Bookstore Riccione, che curerà il bookshop ufficiale della manifestazione con la vendita dei volumi degli autori ospiti. Al termine degli incontri il pubblico potrà partecipare ai tradizionali firmacopie e incontrare direttamente gli autori per un momento di dialogo e per la dedica dei libri.