Simona Ventura a Rimini: “La Rai è la tv degli italiani, secondo me ce la fa sempre”

La conduttrice all'Italian Global Series, "lavoro a un nuovo progetto"

Riflettori puntati su Rimini per la presenza di Simona Ventura all'Italian Global Series, il festival dedicato alla serialità italiana e internazionale in corso tra Rimini e Riccione. La conduttrice ha raccontato di essere al lavoro su un nuovo progetto televisivo, mantenendo però il massimo riserbo sui dettagli.

"Mi annoio a fare sempre le stesse cose e ho paura di annoiare anche il pubblico", ha spiegato Ventura, sottolineando come la spontaneità sia uno degli elementi che hanno caratterizzato la sua lunga carriera televisiva.

Interpellata sul momento che sta attraversando la Rai, tra cambiamenti e polemiche, la conduttrice ha espresso fiducia nel servizio pubblico: "La Rai è la tv degli italiani, quindi secondo me ce la fa sempre". Ventura ha evidenziato come, nonostante la crescita delle piattaforme digitali, la televisione generalista continui a svolgere un ruolo importante, soprattutto per la capacità di fare compagnia al pubblico.

Tra i progetti ai quali tiene maggiormente c'è anche la Ventura Academy, fondata nel 2023 insieme al marito Giovanni Terzi, che continua a svilupparsi negli spazi della Fabbrica del Vapore di Milano come incubatore di giovani talenti.

L'attenzione si sposta ora nuovamente su Rimini, dove dal 31 luglio al 10 agosto Simona Ventura e Giovanni Terzi torneranno a condurre, nel giardino del Grand Hotel, la settima edizione della Terrazza della Dolce Vita. Il ciclo di incontri culturali, dedicato quest'anno al tema "Legami di cuore – L'amore tra generazioni", ospiterà oltre 40 protagonisti del mondo della cultura, del giornalismo e dello spettacolo, confermando Rimini come punto di riferimento per gli eventi dell'estate italiana.