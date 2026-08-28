Sindaci con mattarello e grembiule: a Riccione la sfida della piadina

Alla spiaggia del Marano Beach l’ultimo appuntamento dell’estate con la cooking class: in cucina anche la sindaca Angelini e i primi cittadini della Valconca

Il mare alle spalle, il mattarello tra le mani e sul tavolo farina, acqua e sale. A Riccione la piadina è diventata per un pomeriggio il punto d’incontro tra la costa e l’entroterra. Ieri, giovedì 27 agosto, alla Spiaggia Marano Beach 135-136 si è svolto l’ultimo appuntamento estivo con le cooking class dedicate alla piadina romagnola, organizzate da Costa Hotels e Food In Tour Riccione.

A impastare insieme a turisti, famiglie e bambini c’erano anche i sindaci della Valconca. La sindaca di Riccione Daniela Angelini ha accolto Michela Bertuccioli, sindaca di San Giovanni in Marignano, Gian Marco Casadei, sindaco di Montescudo-Monte Colombo, Alessandro Renzi, sindaco di Montegridolfo, Amerigo Ottaviani, sindaco di Mondaino, Roberto Cialotti, sindaco di Saludecio, Filippo Sica, sindaco di Montefiore Conca, e Riziero Santi, sindaco di Gemmano.

Niente fascia tricolore, questa volta, ma grembiuli e mattarelli. I primi cittadini si sono messi ai tavoli insieme ai partecipanti, provando a stendere l’impasto e seguendo i consigli delle azdore, le "Nonne di Romagna", che hanno guidato la preparazione spiegando i gesti della tradizione.

A fare gli onori di casa, insieme al presidente di Costa Hotels Bruno Bernabei, è stato Fausto Ravaglia, storico "Bagnino d’Europa". Intorno ai tavoli la cooking class è diventata una festa, accompagnata dalla musica folk, dall’animazione di Dj Maurino e dalle danze della scuola ArteDanza Romagna, che ha portato sulla spiaggia le tradizioni del ballo popolare romagnolo.

Alla fine è arrivato anche il momento dell’assaggio. La piadina appena preparata è stata accompagnata dalla Nutella, offerta dalla Spiaggia Marano Beach, per chiudere il pomeriggio tra impasti, musica e profumo di piadina.

L’appuntamento conclude il calendario estivo delle cooking class organizzate da Costa Hotels e Food In Tour Riccione. Un progetto che da vent’anni porta turisti e visitatori a scoprire la cucina romagnola attraverso esperienze dirette, coinvolgendo produttori e realtà del territorio.