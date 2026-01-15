Sindaci della provincia di Rimini a confronto con la Regione sul lupo

Il 30 gennaio incontro con l’assessore all’Agricoltura Alessio Mammi per discutere iniziative di gestione e mitigazione

Si svolgerà il 30 gennaio l'incontro tra i sindaci della provincia di Rimini e l'assessore regionale all'Agricoltura Alessio Mammi in ordine alla presenza del lupo nel territorio provinciale e delle relative iniziative coordinate intraprese e da intraprendere per mitigarne l'impatto verso la cittadinanza e le attività agricole.

L'incontro è realizzato in collaborazione con il presidente della provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad che più volte, tra il mese di ottobre e quello di dicembre, aveva sollecitato questo momento di confronto tra la Regione, competente, e la comunità locale.