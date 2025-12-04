Sindaco di Rimini: “Situazione lupi critica, serve responsabilità”

Il sindaco chiede un intervento immediato delle istituzioni per proteggere cittadini e allevamenti

Il sindaco di Rimini evidenzia la crescente preoccupazione per la presenza di lupi, che minacciano allevamenti, animali domestici e cittadini, anche nei centri urbani. Sottolinea la necessità di una risposta chiara e concreta da parte delle istituzioni nazionali e regionali, con un confronto urgente tra tutte le componenti del territorio.

La nota del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad

Sono sicuro di parlare per molti dei sindaci dei Comuni della nostra provincia visto che da mesi condividiamo le crescenti segnalazioni e le preoccupazioni di allevatori, associazioni e cittadini riguardo la presenza di esemplari di lupo, non solo nelle aree interne ma a lambire, se non addirittura a entrare, nei centri urbani.

E’ una situazione che sta raggiungendo livelli molto critici. I proprietari degli allevamenti assaltati che lamentano danni consistenti agli animali, i residenti di quasi tutti i comuni nelle aree collinari e non solo che ormai convivono con il timore di questa presenza, segnalando anche uccisioni dei propri animali d’affezione, a questo punto meritano una risposta chiara, netta e soprattutto un’assunzione di responsabilità rispetto al problema. Che non può essere né ignorato, né minimizzato, né considerato alla stregua di semplice ‘percezione’.

Per questo chiedo, ancora una volta, che le Istituzioni nazionali e regionali mettano in piedi immediatamente un confronto anche con il nostro territorio in tutte le sue componenti (allevatori, cittadini, comitati istituzioni) per dare risposte nuove e non inerziali a quello che sicuramente è un problema anche di leggi europee, norma italiane, disposizioni nazionali ma che, se non affrontato con il giusto e serio approccio, può ulteriormente aggravarsi.

Come amministratori della provincia di Rimini dichiariamo già la nostra piena e totale collaborazione a questo obiettivo.