Sinner e Alcaraz, l’idea del doppio accende Seul: "Perché no?"

Alla vigilia dell’esibizione in Corea del Sud, i numeri uno e due del mondo pronti a divertire il pubblico e non chiudono alla possibilità di giocare insieme in futuro

«Speriamo di giocare un buon tennis e di far divertire il pubblico». Così Jannik Sinner alla vigilia dell’esibizione contro Carlos Alcaraz in programma domani a Seul, con inizio alle ore 8 italiane. Un evento molto atteso, che vedrà di fronte i numeri uno e due del ranking mondiale, seduti fianco a fianco anche in conferenza stampa.

Proprio durante l’incontro con i media è emersa una suggestione che ha subito acceso la curiosità degli appassionati: la possibilità di vedere Sinner e Alcaraz insieme in doppio. Un’ipotesi affascinante, seppur non semplice da realizzare visti i numerosi impegni del circuito.

«Facciamo così tanti tornei che è difficile trovare spazio anche per il doppio», ha spiegato Alcaraz. «Ma probabilmente da Seul potremmo farlo… almeno una volta». Parole a cui ha fatto eco Sinner: «Non ne abbiamo mai parlato, ma sarebbe bello essere dallo stesso lato del campo. Quest’anno o il prossimo, perché no».

Per ora, l’attenzione resta sull’esibizione coreana, con l’obiettivo comune di offrire spettacolo. Ma l’idea di una coppia Sinner-Alcaraz, anche solo per una volta, resta sullo sfondo come un sogno che potrebbe diventare realtà.