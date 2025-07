Sinner è in finale a Wimbledon contro Alcaraz. Djokovic battuto in tre set

Per Sinner sarà la quinta finale Slam in carriera

“È incredibile essere arrivato fin qui” – commenta un emozionato Jannik Sinner dopo aver dominato Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon. Il numero uno del mondo centra così la sua prima finale sull’erba londinese, diventando il secondo italiano nella storia a riuscirci dopo Matteo Berrettini nel 2021 (e la seconda in assoluto contando anche Jasmine Paolini, finalista nel 2024 tra le donne).

Prestazione straordinaria quella del tennista altoatesino, che ha liquidato il sette volte campione dei Championships con un netto 6-3, 6-3, 6-4, mostrando solidità, aggressività e sangue freddo nei momenti decisivi. Djokovic, visibilmente in difficoltà, non è mai riuscito a prendere il controllo del match.

“Non avrei mai pensato di arrivare fino a qui a Wimbledon. È un sogno diventato realtà”, ha dichiarato Sinner a fine partita, applaudito da tutto il Centre Court.

Domenica lo attende una finale da sogno contro Carlos Alcaraz, campione in carica e vincitore delle ultime due edizioni del torneo. Lo spagnolo ha superato in semifinale l’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-3, 7-6, confermando la sua solidità e brillantezza nei match di alto livello.

Per Sinner sarà la quinta finale Slam in carriera – un record per il tennis italiano – e la terza nel 2025 dopo quelle già disputate (e vinte) agli Australian Open e al Roland Garros. La sfida con Alcaraz si preannuncia epica: i due giovani fuoriclasse si ritrovano ancora una volta a contendersi il titolo in uno scenario leggendario.