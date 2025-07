Sinner in semifinale a Wimbledon, sfiderà Djokovic

Ancelotti condannato a un anno per frode fiscale in Spagna

Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Il tennista altoatesino, dopo aver superato il turno precedente per il ritiro di Grigor Dimitrov, è tornato in campo con determinazione e ha battuto in tre set l’americano Ben Shelton con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-4. Un successo netto che gli vale l’accesso alla semifinale del torneo londinese, dove ad attenderlo ci sarà Novak Djokovic, 24 volte vincitore di uno Slam. Il campione serbo ha superato in quattro set l’azzurro Flavio Cobolli (6-7, 6-2, 7-5, 6-4), chiudendo una sfida combattuta.

Intanto, fuori dal campo da tennis, fa notizia anche Carlo Ancelotti. L’attuale commissario tecnico della nazionale brasiliana è stato condannato in Spagna a un anno di reclusione per frode fiscale relativa all’esercizio 2014, durante la sua prima stagione da allenatore del Real Madrid. Ancelotti è stato invece assolto dall’accusa per l’anno fiscale 2015. La pena detentiva, essendo inferiore ai due anni, sarà sospesa con la condizionale, ma l’allenatore dovrà comunque versare una sanzione pecuniaria pari a circa 386.000 euro.