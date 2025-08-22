Sinner torna in campo: il debutto agli US Open sarà contro Kopriva

Dopo lo stop, l’azzurro ha ripreso ieri gli allenamenti: esordio contro il ceco al primo turno dello Slam di New York

Jannik Sinner è pronto a ripartire. Dopo alcuni giorni lontano dal campo, l’altoatesino è tornato ieri ad allenarsi in vista degli US Open, ultimo Slam della stagione che prende il via a New York. L’attesa dei tifosi italiani è tutta per il suo debutto: l’azzurro esordirà contro il ceco Vit Kopriva, avversario proveniente dalle qualificazioni.

Per Sinner sarà un’occasione importante per ritrovare ritmo e fiducia dopo la pausa, in un torneo che tradizionalmente mette alla prova non solo il talento tecnico ma anche la resistenza fisica e mentale. L’obiettivo è iniziare con il piede giusto, per poi alzare gradualmente il livello nelle fasi più calde della competizione.

Il sorteggio appare favorevole, ma l’esperienza insegna che agli US Open non ci sono partite scontate. Gli occhi del pubblico saranno puntati su di lui già dal primo match, nella speranza di vederlo protagonista a Flushing Meadows.