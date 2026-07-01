Skate Team Trophy a Riccione, record di partecipanti e bronzo per il quartetto di casa

Al Playhall oltre mille atleti da Italia e Spagna per l’International Skate Team Trophy 2026

Grande è stata l’emozione dei 3 giorni di gare dell’International Skate Team Trophy 2026 al Playhall di Riccione che quest’anno ha battuto tutti i record d’iscritti: 1.050 sono stati gli atleti in gara provenienti da tutta Italia e Spagna, nonostante le 2 società estoni assenti giustificate.

La macchina organizzativa del Pattinaggio Riccione è riuscita nella gestione del grande evento che è culminato con una importante medaglia di bronzo di una formazione di casa: il quartetto Green Pearl Show Blue, formato da Mia Montanari, Alice Ciuffoli, Isabel Battazza e Dalila Schiavi, ha conquistato la preziosa terza posizione nella categoria quartetti young con il programma Emotion: grande la soddisfazione delle allenatrici Alice Cappellini, Daniela Fasanella e Giulia Sciannimanico (nella foto) per la giovane e promettente formazione. Rammarico per la mancata partecipazione dei 2 quartetti riccionesi di divisione nazionale che non hanno potuto partecipare alle gare.

Grande successo anche per il galà di sabato sera a pista Giardini Montanari: la serata si è aperta con la cerimonia di apertura dei giochi alla presenza dell’assessore Simone Imola, il presidente del consiglio comunale Simone Gobbi, la vice-presidente Skate Italia Marica Kullmann e i rappresentanti del Pattinaggio Riccione.