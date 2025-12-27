Soffoca con un boccone di panettone: tragedia alla vigilia di Natale nel Torinese

Un uomo di 47 anni muore davanti ai familiari

Una tragedia ha sconvolto la vigilia di Natale a Settimo Torinese, dove un uomo di 47 anni, Giovanni Lopez, ha perso la vita soffocato da un boccone di panettone e mandarino. La drammatica scena si è consumata davanti ai familiari, riuniti per la tradizionale cena della vigilia.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe improvvisamente iniziato ad avere difficoltà respiratorie. I presenti hanno tentato immediatamente di soccorrerlo, ma la situazione è apparsa subito grave. È stato quindi allertato il 118, ma nonostante il rapido intervento dei sanitari, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

La morte di Giovanni Lopez si inserisce in un bilancio tragico che ha segnato le festività natalizie anche sulle strade italiane: in soli quattro giorni si contano sette vittime a causa di gravi incidenti. Un Natale segnato dal dolore e dal sangue, che riaccende l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della sicurezza, sia in casa che alla guida.