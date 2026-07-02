Sofia Longo sfiora il podio agli Europei U18 di judo a Gran Canaria

La judoka riccionese chiude ai piedi del podio dopo un percorso di alto livello: “Un’esperienza importante per crescere”, il commento dell’atleta e del direttore tecnico Giuseppe Longo.

La Judoka Riccionese è orgogliosa di raccontare la partecipazione di Sofia Longo, atleta diciassettenne della Perla Verde, ai Campionati Europei U18 svoltisi dal 29 giugno al 1° luglio presso la prestigiosa Gran Canaria Arena di Las Palmas, isola maggiore dell'arcipelago spagnolo.

Nella categoria di Sofia erano presenti 21 atlete, quasi tutte già protagoniste nelle principali Coppe Europee della stagione. La riccionese si è presentata come testa di serie n. 6, confermandosi alla vigilia tra le papabili medaglie del torneo continentale.



Il percorso di gara

Ottavi di finale – contro Fatima ABDULLAYEVA (AZE)

L’esordio di Sofia è stato solido e maturo. Contro l’azera Abdullayeva, Longo ha imposto ritmo e controllo, conquistando tre yuko grazie a una gestione dell’incontro lucida e sicura.

Quarti di finale – contro Julia BLASZCZYK (POL)

Match di altissimo livello tecnico. Le due atlete si conoscevano già dalla semifinale della European Cup di Riga.

Al Golden Score, Sofia ha dominato le prese e piazzato un impeccabile o-uchi-gari, ottenendo il yuko decisivo e l’accesso alla semifinale.

Semifinale – contro Yagmur YILMAZTURK (TUR)

Sfida dal sapore di rivincita dopo la finale dell’European Cup di Berlino.

La turca parte forte e segna un wazari nei primi 30 secondi. Da quel momento si chiude in difesa, mentre Sofia aumenta la pressione e costringe l’avversaria a due sanzioni.

Nonostante il dominio nella seconda parte del match, la riccionese non riesce a colmare il divario e accede alla finale per il bronzo.

Finale 3º posto – contro Sofia MVROVA (BUL)

La finale è stata rapida e complessa. Provata psicologicamente dalla semifinale, Longo non è riuscita a esprimere il suo massimo potenziale, chiudendo la gara ai piedi del podio europeo, comunque tra le migliori atlete del continente.





Le parole di Sofia Longo

Le dichiarazioni dell’atleta confermano maturità, consapevolezza e grande voglia di crescere: “i primi incontri li ho gestiti bene, sia mentalmente che fisicamente. Non sono soddisfatta del risultato finale, ma è stata comunque una bellissima esperienza, soprattutto per la condivisione con tutto il gruppo della nazionale. Gareggiare in un contesto europeo così importante mi ha dato motivazioni nuove e tanta voglia di continuare a crescere."





Il commento del Direttore Tecnico, Maestro Giuseppe Longo

"Grandissima è stata la soddisfazione di vedere una nostra atleta gareggiare ai massimi livelli europei. Significa che il nostro lavoro e il nostro vivaio sviluppa giovani talenti capaci di affrontare qualsiasi panorama nazionale e internazionale. Il risultato assoluto è di estrema eccellenza, ma considerando la stagione di Sofia non nascondiamo che il risultato minimo a cui aspiravamo fosse il podio. Sofia porta in sé le qualità della fuoriclasse. È giovane e stiamo ancora lavorando per svilupparla tecnicamente, tatticamente e fisicamente. Adesso ci metteremo alle spalle questa bellissima esperienza e ci alleneremo tutta l’estate per correggere gli errori e potenziare i punti di forza. A fine agosto, infatti, Sofia è stata convocata in Ecuador per il Campionato Mondiale U18, e lì punteremo in alto come sempre.”







