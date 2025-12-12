Solidarietà concreta: raccolti 1.000 euro per sostenere i bambini di Gaza

Il PD Rimini, insieme a Cgil, EducAid e Annalisa Corrado, promuove un incontro di testimonianza e solidarietà con una raccolta fondi destinata alla ONG riminese attiva a Gaza

Il Partito Democratico di Rimini, insieme all'On. Annalisa Corrado, alla Vice-Segretaria Regionale PD Emma Petitti, a EducAid e alla CGIL Rimini, ha promosso una serata di testimonianza e approfondimento dedicata alla pace e alla situazione drammatica in corso a Gaza. Un momento intenso che ha visto la partecipazione di oltre duecento persone, unite dal desiderio di ascoltare, comprendere e offrire un contributo concreto.

Durante l’incontro, l'On. Annalisa Corrado ha condiviso la sua esperienza a bordo della Flotilla, offrendo un racconto diretto e toccante di ciò che sta accadendo nei territori colpiti dal conflitto. Le testimonianze e i contributi hanno restituito un quadro umano e drammatico, ricordando quanto il coraggio e la speranza siano elementi indispensabili per mantenere aperto il dialogo e immaginare un futuro di pace.

La serata si è conclusa con una cena solidale che ha permesso di raccogliere 1.000 euro, interamente destinati alle attività della ONG riminese impegnata a Gaza a sostegno dei bambini e delle persone più fragili, vittime innocenti di una guerra che continua a ferire l’intero pianeta.

«È nei momenti più difficili che si misura la forza di una comunità. La grande partecipazione a questa iniziativa dimostra che Rimini non volta le spalle al dolore: sceglie di esserci. Vogliamo continuare a costruire spazi di confronto, di solidarietà e di impegno concreto, perché solo così possiamo contribuire a costruire ponti di pace. Ringrazio tutte le realtà che hanno collaborato e tutte le persone che hanno deciso di essere parte di questa serata importante per la nostra città e per chi oggi soffre a Gaza.» commentano Giacomo Gnoli, segretario PD Città di Rimini ed Emanuele Bianchi, responsabile Europa PD Città di Rimini.