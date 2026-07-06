Sondaggio del Sole 24 Ore: Sadegholvaad tra i sindaci con il maggiore aumento di consenso

Il sindaco di Rimini ottiene il 55,5% e guadagna il 4,2% rispetto al voto



Sono stati resi noti i risultati del Governance Poll 2026 del Sole 24Ore il censimento annuale sul consenso ai sindaci da parte dei propri cittadini realizzato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Le interviste sono state realizzate dal 2 aprile al 26 giugno su un campione di 1000 elettori in ogni Regione e 600 ogni Comune capoluogo.Sul gradino più alto del podio Sara Funaro, la sindaca di Firenze. Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad occupa il 31esimo posto assoluto con un consenso del 55,5%, +4.2% rispetto a quello registrato al momento dell'elezione. Il primo cittadino è ai primi posti rispetto a i sindaci schedulati per percentuale di crescita dal giorno dell’elezione (+ 4.2 per cento). Meglio fanno solo Funaro (Firenze), Biondi (L’Aquila), Mastella (Benevento), Pardini (Lucca), Possamai (Vicenza) e Mascia (Sassari).Il Governance Poll, si legge sul Sole 24 Ore "non è una simulazione di voto, per la semplice ragione che per esempio mancano i concorrenti. La sua funzione è piuttosto quella di misurare il rapporto fra il sindaco e i propri concittadini, influenzato da un’infinità di fattori che mescolano scelte amministrative, capacità di comunicazione ma anche le condizioni economiche e sociali della città."Tra i Governatori della Regione, il presidente De Pascale raggiunge il il 52 per cento (- 4,8 per cento rispetto al giorno dell’elezione)