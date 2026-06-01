“Sono stato io, l’ho ammazzato”: notte di sangue a Miramare, arrestato un giovane per tentato omicidio

In un hotel abbandonato a Miramare trovato un uomo ferito gravemente alla testa

“L’ho ammazzato, fate presto”. È con questa frase che un giovane cittadino ucraino ha indicato agli agenti della Polizia il luogo di una violenta aggressione avvenuta nelle prime ore del 29 maggio a Miramare.

Intorno alle 2 del mattino, alla Sala Operativa della Questura è giunta una chiamata di emergenza che segnalava una lite tra due uomini all’interno di un hotel dismesso da anni. La donna la telefono raccontava del possibile grave ferimento di una persona.

Sul posto sono intervenuti gli agenti e, all’arrivo, hanno trovato la donna in evidente stato di shock che, tra urla e lacrime, ha indicato un uomo ferito all'interno dell'edificio.

Poco dopo si è avvicinato un ragazzo che ha accompagnato i poliziotti all’interno dello stabile ripetendo più volte la frase: “L’ho ammazzato, fate presto”. Nella struttura gli agenti hanno rinvenuto una persona riversa su un letto, con una grave ferita alla testa e copiosa perdita di sangue.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito in condizioni gravissime all’ospedale Bufalini di Cesena. Nel frattempo il presunto aggressore è stato messo in sicurezza e accompagnato in Questura per l’identificazione.

Dagli accertamenti è emerso che la richiesta di soccorso al 118 sarebbe partita dallo stesso cellulare poi consegnato alla donna presente nell’edificio. Il telefono, intestato ad altra persona, è stato sequestrato dagli investigatori.

Sul posto sono intervenute anche le squadre della Polizia Scientifica di Rimini e successivamente di Bologna per i rilievi tecnici sulla scena dell’aggressione. Il ragazzo, di nazionalità ucraina, è stato arrestato deve rispondere di tentato omicidio. La vittima risulta ricoverata in condizioni serie.