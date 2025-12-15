Sorridolibero celebra la Pace al Parco degli Artisti di Vergiano

I volontari dell’associazione guidata da Sergio Casabianca affiggono cartelli in legno con messaggi di pace tra gli alberi del parco

Sorridolibero, l’associazione di cui è presidente il cantautore riminese Sergio Casabianca, non ferma le sue attività al Parco degli Artisti di Vergiano neanche in inverno, e coglie l’occasione delle feste natalizie per dare vita a un’iniziativa simbolica a favore della Pace: l’affissione agli alberi del parco di tanti cartelli in legno su cui i volontari hanno trascritto frasi e citazioni su questo tema, mai così fondamentale come in questo periodo storico.

Ricordiamo che il Parco degli Artisti è il centro di attività culturali e sociali nato sulle rive del fiume Marecchia nel 2021 nell’area dell’ex Tiro a Volo, grazie all’impegno dell’associazione e al sostegno del Comune di Rimini e di alcuni sponsor locali. Sorridolibero realizza al parco eventi musicali e teatrali in estate, con ospiti di rilevanza anche internazionale, e anche in inverno negli spazi al chiuso, incluse per questo periodo di feste tombole dedicate alle famiglie e ai bambini.

“Non c’è via per la pace, la pace è la via” (Gandhi), “La pace non è qualcosa che desidera: è qualcosa che si fa, qualcosa che si è, qualcosa che si dà” (Merton), “La pace viene da dentro. Non cercarla fuori” (Buddha); queste sono solo alcune tra le frasi selezionate dai volontari, trasversali alle varie filosofie, politiche e religioni, perché la pace è un valore unico, condiviso e non strumentalizzabile.

“E’ una scelta simbolica, ma a suo modo anche concreta” racconta Casabianca “perché la presenza di tutti questi cartelli, integrati nel verde del parco, dà modo a chi passa di qui, anche solo per una passeggiata, di leggere pensieri che possono essere di ispirazione e motivarci a rimettere a fuoco i valori che contano”.

L’area verde del Parco, in Via Marecchiese 387 a Vergiano, è accessibile a tutti e prevede una zona giochi per i bambini, aree con attrezzi ginnici e altre attrazioni. Il programma degli spettacoli invernali di musica e teatro, realizzati nei locali al chiuso, è disponibile sui canali social e sul sito internet del Parco degli Artisti.